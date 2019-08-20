Ашхабад, , 19:04 — REGNUM

Китайская национальная нефтегазовая корпорация и компания «Узбекнефтегаз» начали подготовку проекта строительства четвертой нитки газопровода «Центральная Азия — Китай», пишет «Информационный портал Туркменистана».

Предполагается, что реализация этого проекта обойдется в $6,7 млрд (около 446,3 млрд рублей), и позволит увеличить объем поставок природного газа из Туркмении в КНР до 65 млрд кубометров в год.

Новая нитка газопровода должна пройти через Узбекистан, Таджикистан и Киргизию — до Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Ее протяженность составит около 1 000 км, а пропускная способность — 30 млрд кубометров газа в год.

По предварительным подсчётам, инвестиции в экономику Таджикистана, связанные со строительством газопровода, составят более $3 млрд (199,8 млрд рублей). За транзит газа таджикская сторона планирует получить более $15 млрд (999,1 млрд рублей) за 30 лет.

Инвестиции в газотранспортную инфраструктуру Киргизии при реализации этого проекта должны будут составить около $1,2 млрд (79,9 млрд рублей), а за транзит газа республика планирует получить около $2,15 млрд (143,2 млрд рублей).

ИА REGNUMнапоминает, что ранее строительство ветки D неоднократно откладывалось.