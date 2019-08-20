Ярославль, , 19:02 — REGNUM

В Ярославле завершены работы в Красноперевальском переулке, который отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в мэрии Ярославля. Протяженность отремонтированного участка дороги составляет 1,7 километра, муниципальный контракт на ремонт составил 37 миллионов рублей. Подрядчиком выступило государственное унитарное предприятие «Ярдормост».

Красноперевальский переулок

"Особые условия федерального национального проекта — это качество проведения работ и сроки. Дорога сделана с большим опережением. Работы приняты. В этом году у нас в Ярославле 9 дорог должно быть выполнено. У нас еще большой объем», — рассказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Как сообщили в мэрии Ярославля, следующей магистралью, которая будет сдана в рамках национального проекта, будет улица Гагарина. На некоторых дорогах работы, наоборот, только начались. Сегодня, 20 августа началось фрезерование Тутаевского шоссе.

«Следом начнётся вскрытие асфальтобетонного покрытия. На участке Тутаевского шоссе протяжённостью 550 метров порядка 40 пересечек инженерных сетей», — заявил и.о. директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

Планируется, что за ходом ремонта дорог по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ярославцы смогут наблюдать «on-line» с помощью уличных видеокамер. Если брать Ярославскую область в целом, то в рамках приоритетного национального проекта завершен ремонт шести дорог, из них 4 областного подчинения, одна в Тутаевском районе и Красноперевальский переулок в Ярославле.

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