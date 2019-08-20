Кострома, , 18:05 — REGNUM

В Думе города Костромы сегодня, 20 августа, озвучили данные об эффективности работы муниципальных предприятий.

Согласно данным Контрольно-счетной комиссии, в областном центре насчитывается 10 муниципальных предприятий (МУП), три их которых («Фабрика кухня», «Костромагортранс», и «Благоустройство») находятся в стадии ликвидации.

Прошедший год принадлежащие городу предприятия завершили с суммарным убытком в 3,8 млн рублей. Шесть из десяти МУПов получили прибыль в 54,3 млн. Большую часть доходов принесли «Костромагорводоканал», «Центральный рынок» и «Городские сети».

Остальные предприятия принесли убыток в 58,2 млн.

Как отмечает пресс-служба городской Думы, «самая неблагоприятная ситуация наблюдается в МУП «Троллейбусное управление», МУП «Городские ритуальные услуги», МУП «Столовая администрации». Убыток от финансово-хозяйственной деятельности эти предприятия получают на протяжении ряда лет».