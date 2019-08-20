Москва, , 18:08 — REGNUM

Темпы роста кредитования физических лиц в России замедляются третий месяц подряд. Соответствующая информация опубликована в информационно-аналитическом материале на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

В июле 2019 года тенденция к замедлению розничного кредитования стала выражена более ярко. Произошло это в том числе в результате регулятивных мер Центробанка РФ, направленных на сдерживание роста наиболее рисковых сегментов кредитования. К числу таких отнесли, например, необеспеченное потребительское кредитование и ипотечные жилищные кредиты с низким первоначальным взносом.

Отношение административно-управленческих расходов к операционному доходу в среднем по сектору с начала года сократилось на 1,6%, до 41% по состоянию на 1 июля 2019 года. По мнению авторов документа, эти цифры свидетельствуют о повышении операционной эффективности деятельности кредитных организаций.

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