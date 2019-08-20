Салехард, , 17:36 — REGNUM

В Ямало-Ненецком автономном округе компания «Газпромнефть-Ямал» получила лицензию, позволяющую вести разведку и добычу на Ближненовопортовском месторождении в Ямальском районе. Оно было открыто в ходе геологического изучения Южно-Каменномысского лицензионного участка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Ямальский ландшафт с борта самолёта (cc) katorisi

Уникальность Ближненовопортовского месторождения заключается в залегании углеводородов в палеозойских карбонатных отложениях, нефтегазоносность которых не характерна для региона.

Специалистам «Газпромнефть-Ямала» удалось не только получить из палеозойских пластов фонтанные притоки газа, но и определиться с геологической моделью нового актива. На сегодняшний день компания приступила к детальному изучению его потенциала: проведены 3D-сейсморазведка, длительные испытания нескольких скважин, бурится поисково-оценочная скважина.

Будущий промысел станет для «Газпром нефти» пилотной площадкой по добыче полезных ископаемых из пластов палеозойской эры в ЯНАО, что позволит расширить спектр технологий компании в области геологоразведочных работ, а также откроет новые перспективы освоения Ямала.