Москва, , 17:19 — REGNUM

Торговая сеть «Пятёрочка» запускает федеральную маркетинговую акцию «Стиратели-2». Как сообщили в пресс-службе торговой сети, акция стала продолжением уникального для российского рынка ритейла сотрудничества с брендом MARVEL.

«Пятёрочка» развивает сотрудничество с брендом MARVEL Пресс-служба Х5 Retail group

В период с 20 августа по 7 октября за каждые 555 рублей в чеке или покупку товаров партнёров акции, отмеченных специальными стопперами, гости всех магазинов торговой сети «Пятёрочка» получат в подарок фигурку супергероя.

Акция по франшизе MARVEL сочетает игровую и коллекционную механики, отметили в пресс-службе «Пятёрочки»: полный набор включает 16 фигурок супергероев (6 разноцветных штампов и 10 одноцветных штампов-ластиков) и альбом для коллекционирования с красными и синими чернилами для штампов в комплекте.

«В этом году мы сделали игрушки MARVEL ещё более функциональными и эмоциональными, услышав пожелания наших гостей в ходе прошлой акции. Теперь каждый из них со своим уникальным штампом и в фирменных геройских цветах. Уверена, что будет интересно собирать всю коллекцию супергероев всей семьёй, играть и обмениваться ими. Кроме того, игрушка-ластик может пригодиться ребёнку на уроках в школе», — рассказывает руководитель управления бренд маркетинга торговой сети «Пятёрочка» Татьяна Степанова.

Как подчеркнули в «Пятёрочке», рекордный уровень вовлечения покупателей в акцию «Стиратели» в 2018 году был достигнут во многом за счёт широкой известности франшизы, коллекционной механики проекта и благодаря охватной медиаподдержке, включавшей все каналы коммуникаций.

«Прошлогодняя акция показала высокую эффективность: розничный товарооборот увеличился на 2,7%. Каждый десятый гость «Пятёрочки» получал в подарок в магазине супергероев MARVEL», — отмечает Татьяна Степанова.

В поддержку акции на специальном сайте стиратели2. рф доступны различные онлайн-игры, тематические конкурсы и другой развлекательный контент.