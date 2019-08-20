Воронеж, , 17:12 — REGNUM

Постановление о подготовке документации по планировке территории квартала, ограниченного проспектом Московский, улицами Ломоносова и Загоровского, подписал глава Воронежа Вадим Кстенин. Документ опубликован 20 августа на сайте администрации города.

«Управлению главного архитектора администрации городского округа город Воронеж: организовать работу по подготовке, рассмотрению и принятию в установленном порядке документации по планировке территории квартала, ограниченного пр-ктом Московский, ул. Ломоносова, ул. Загоровского в городском округе город Воронеж», — говорится, в частности, в постановлении.

Речь идёт о территории яблоневых садов ВГАУ, которые в течение нескольких лет были предметом судебных споров. Территория находилась в федеральной собственности, однако в 2015 году стало известно, что сады собираются вырубить, а территорию застроить многоэтажками. Вскоре выяснилось, что земельные участки оказались в частной собственности по подложным документам. В январе 2019 года в силу вступил приговор в отношении директора ООО «Спартан», который был признан виновным в мошенничестве с хищением федеральной земли. Землю вернули в государственную собственность — решения принимались арбитражными судами по искам прокуратуры.

Добавим, что в апреле этого года гордума утвердила изменения в Генеральный план Воронежа и правила землепользования и застройки, позволяющие строительство на участке яблоневого сада площадью 24,4 га на Московском проспекте, 142в. В планах заявлялось строительство школы, поликлиники, спорткомплекса.

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