Бишкек, , 17:08 — REGNUM

«В 2019 году 78% средств гарантийного фонда направлены на кредитование и предоставление гарантий в регионах», — заявил председатель правления ОАО «Гарантийный фонд» Малик Абакиров, выступая с отчетом перед президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, в 2019 году в деятельности Фонда основным приоритетным направлением является поддержка региональных проектов. На текущий момент профинансировано порядка 300 проектов на сумму более 460 млн сомов (439 млн рублей).

Также он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом минувшего года сумма предоставленных фондом гарантий выросла сразу на 173%. Так, если в январе — июле 2018 года этот показатель составлял 271 млн сомов (258,6 млн рублей), то с начала 2019 года он увеличился до 468 млн сомов (446,7 млн рублей).

Подводя итог своего выступления, Абакиров акцентировал внимание на том, что опыт киргизской модели гарантийного фонда оказался достаточно интересен странам-партнерам из СНГ, а также международным финансовым институтам.

«Опыт Киргизстана используется при внедрении гарантийного фонда в Таджикистане», — резюмировал он.