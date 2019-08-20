Москва, , 17:06 — REGNUM

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни», которое является вещателем американского телеканала CNN International в России, за нарушение федерального закона «О рекламе». Об этом 20 августа сообщает пресс-служба ведомства.

На минувшей неделе ФАС сообщала о выявлении ряда случаев превышения допустимого уровня громкости в эфире CNN. В частности, было установлено, что громкость фрагментов со сведениями о телеканале и его логотипом превышала громкость прерываемой ими передачи на 1,6−9,6 децибела при допустимых по закону 1,5 децибела.

Ранее вещателю уже было выдано соответствующее предписание, а 19 августа ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, сообщают в ФАС.

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