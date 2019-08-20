Москва, 20 августа 2019, 17:16 — REGNUM
Практика блокировки банковских карт в случае «подозрительных транзакций» может принести больше вреда, чем пользы, считает юрист компании BMS Law Firm Владимир Шалаев. Об этом он рассказал 20 августа ИА REGNUM, комментируя соответствующую инициативу российских банкиров.
В итоге, как полагает Шалаев, это может привести к тому, что инструмент, призванный защищать средства потребителей финансовых услуг, принесёт больше негативных последствий, чем позитивных.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ был предложен новый способ борьбы с мошенничеством. В этот раз за авторством Ассоциации банков России, которая призвала дать финансовым организациям право блокировать карты без предупреждения в том случае, если банки сочтут, что деньги были зачислены на счёт мошенническим путём.
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