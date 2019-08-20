Ашхабад, , 17:01 — REGNUM

Вот уже почти месяц как в государственных магазинах столицы Туркмении исчезли с прилавков куриные яйца, которые у населения страны пользуются большим спросом по причине их невысокой стоимости, пишет «Хроника Туркменистана».

Раньше яйца в госмагазинах стоили 3,3 маната (63 рубля) за десяток. Однако, после возникновения дефицита их стоимость возросла до 5 манатов (95 рублей).

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Сейчас куриные яйца от крупнейшего птицеводческого хозяйства Туркмении «Гуш топлумы» можно приобрести только в частных магазинах или на рынках, где они продаются уже по 8 манатов за десяток.

А привезенные из ближайших поселков домашние яйца на рынках Ашхабада реализуют по цене от 10 до 12 манатов (от 190 до 228 рублей) за десяток. Такая стоимость для туркменистанцев со средним достатком является слишком высокой.

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