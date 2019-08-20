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В Эстонии кооператив по производству молока «Пиена цельш» из Латвии построит молокоперерабатывающий завод, объединившись с эстонским кооперативом E-Piim, сообщает национальный вещатель rus.err.ee.

Учреждение, администрирующее фонды ЕС, уже утвердило проект завода. В ближайшее время начнется строительство с привлечением евросоюзных денег, банковского кредита и средств от обоих компаний. Общая стоимость проекта — 100 млн евро, а сроки постройки — 1 год. По плану, на заводе будет перерабатываться примерно четверть общего объема молока, производимого в Латвии и Эстонии.

Председатель правления «Пиена цельш» Раймонд Миса рассказал, почему завод будет построен именно в Эстонии. Во-первых, его проект был разработан именно там, а затем получил поддержку от ЕС и самого эстонского государства. Во-вторых, компании E-Piim удалось найти очень хороший рынок сбыта.