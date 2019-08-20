Брянск, , 17:00 — REGNUM

Объём бюджета Брянской области на 2020 год будет увеличен на 747,7 млн рублей за счёт увеличения плана поступлений налога на доходы физических лиц, налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения и налога на имущество организаций. С учётом вносимых изменений доходы и расходы областного бюджета на 2020 год составят 50 млрд 870,4 млн рублей, на 2021 год — 50 млрд 962,8 млн рублей. Об этом сообщили 20 августа в пресс-службе губернатора и правительства области.

По словам заместитель губернатора Галины Петушковой, в результате досрочного погашения коммерческих кредитов в сумме 3 млрд рублей уменьшается план по расходам на обслуживание государственного долга (-70,0 млн рублей), а также по зарезервированным средствам. Высвобожденные средства решено направить на различные нужды. Так, на 900 млн рублей планируется приобрести общественный транспорт общего пользования. На поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов предусмотрено 200 млн рублей, на приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса выделят 130 млн рублей. На оказание поддержки некоммерческим организациям, развивающим профессиональный футбол направят 25,6 млн рублей.

Объём государственного внутреннего долга Брянской области в результате вносимых изменений не меняется. По данным Минфина на 1 августа 2019 года регион должен почти 7,3 млрд рублей — и это только бюджетные кредиты.