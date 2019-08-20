Нью-Йорк, США, , 16:56 — REGNUM

Основные индексы фондового рынка США начали торги на уровнях немного ниже вчерашнего закрытия, 20 августа передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 48,93 пункта (0,19%), до 26 086,86 пункта, индекс S&P 500 упал на 4,64 пункта (0,16%), до 2919,01 пункта, индекс Nasdaq упал на 13,45 пункта (0,17%), до 7 989,36 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, торги 19 августа Уолл-стрит провел в «зеленой зоне», основные индексы прибавили около 1%. При этом Dow Jones и Nasdaq закрылись выше «символических» 26 000 и 8000 пунктов соответственно.

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