Душанбе, , 16:48 — REGNUM

Национальный банк Таджикистана (НБТ) понизил курс сомони по отношению к доллару сегодня, 20 августа. Всего за одну ночь официальный курс американской валюты повысился с 9,43 сомони до 9,7 сомони за 1 доллар.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, официальный курс доллара сравнялся с его стоимостью на «чёрном рынке». В НБТ подтвердили, что именно это и было целью такого резкого повышения:

«Для снижения курсового давления и влияния существующих валютных рисков, а также обеспечения соблюдения разницы в 2% между официальным и неофициальным обменным курсом было принято решение произвести единовременную корректировку официального курса доллара США», — пояснили в регуляторе.

По данным Нацбанка страны, в Таджикистане разница курса доллара на официальном и не официальном рынке существенно превышает норму и составляет 6,1% по состоянию на середину мая 2019 года.