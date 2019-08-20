Бишкек, , 16:47 — REGNUM

За семь месяцев 2019 года Киргизско-Российский фонд развития профинансировал проекты на сумму 4,4 млрд сомов (4,2 млрд рублей), из них более 2,7 млрд сомов (около 2,6 млрд) — в регионах Киргизии. Об этом заявил председатель правления КРФР Эркин Асрандиев, пишет пресс-служба президента.

По его словам, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года финансирование выросло более чем в два раза.

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«В рамках политики развития регионов запущены в пилотном режиме отдельные программы по стартап-финансированию в Таласской, Нарынской и Баткенской областях. Кроме этого начата программа финансирования стартап проектов для начинающих предпринимателей во всех регионах», — добавил глава фонда.

Асрандиев также отметил, что руководство КРФР приняло решение об облегчении условий кредитования работающих в приоритетных отраслях субъектов малого и среднего бизнеса — для них будет снижена до 9% процентная ставка по кредитам в национальной валюте.

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