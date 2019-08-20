Новосибирск, , 16:34 — REGNUM

На месте строительства новой станции новосибирского метро «Спортивная» уже проведены некоторые подготовительные работы. Демонтировано недостроенное здание, срезан растительный грунт, выполнена планировка территории, завезено более 800 тонн песка, получены технические условия на временное электроснабжение и другие работы, связанные с организацией строительного городка, сообщили ИА REGNUM в мэрии Новосибирска.

Новая станция будет расположена на действующей линии и, как заявляют власти, будет уникальна по своим техническим характеристикам, потому как на сегодняшний день не имеет аналогов в мировой практике. Её строительство предусматривает прохождение существующей неотапливаемой эстакады с двумя железнодорожными путями через тёплую станцию. Станция будет нанизана на существующую эстакаду, но её конструкции запроектированы независимыми от конструкций существующей эстакады. Уникальность станции также в том, что её строительство будет осуществляться без остановки движения поездов.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, сегодня, 20 августа, проектная документация новой станции новосибирского метрополитена «Спортивная"получила положительное заключение Главного управления государственной экспертизы.

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