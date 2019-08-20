Воронеж, , 16:27 — REGNUM

Воронежские Левобережные очистные сооружения могут сменить владельца — возможность их приобретения рассматривает концессионер городского водоканала ООО «РВК-Воронеж», сделка оценивается примерно в 70 млн рублей.

О возможной смене собственника ЛОС 20 августа со ссылкой на собственные источники сообщило издание «Коммерсантъ-Черноземье». Однако пока все стороны от официальных комментариев воздерживаются. Источники издания в правительстве региона пояснили, что интерес «РВК» к ЛОС пока носит предварительный характер, однако пока компания остается единственным взможным покупателем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев потребовал от ООО «Левобережные очистные сооружения» более активной работы по устранению причин неприятного запаха в Воронеже. Ещё раньше глава региона предупреждал о намерении обратиться в прокуратуру для оценки действий собственников ЛОС.

По теме: Фекальным зловонием в Воронеже займется прокуратура — губернатор

Читайте ранее в этом сюжете: Число жалоб от воронежцев на неприятный запах снижается