Симферополь, 20 августа 2019, 16:19 — REGNUM
На территории международного аэропорта Симферополь планируют построить новую автостанцию, с которой можно будет добраться во все регионы полуострова без пересадок. Об этом 20 августа журналистам сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
По его словам, окончательное решение по данному вопросу будет принято в середине сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма также прорабатывают с правительством РФ варианты строительства новой автомобильной дороги Белогорска-Алушта.
Об этом: В Крыму «срежут» путь к морю с помощью новой дороги