Москва, , 16:16 — REGNUM

В Москве применят BIM-технологии при проектировании жилых домов, строящихся за средства бюджета. Об этом сообщил журналистам 20 августа вице-мэр столицы Марат Хуснуллин.

«Применение технологий информационного моделирования зданий будет способствовать удешевлению проектов и позволит учесть будущую эксплуатацию и капитальный ремонт зданий», — заявил он.

Хуснуллин считает, что столице в течение 2019 и 2020 годов удастся перейти на BIM-технологии.

«Заказчикам, которые работают за городские средства, ставим задачу учиться работать с BIM. Надо обучать сотрудников предприятий. За этими технологиями — будущее», — уверен вице-мэр.

Он добавил, что сейчас в Москве практически все услуги оказываются в электронном виде.