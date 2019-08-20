Ростов-на-Дону, , 16:11 — REGNUM

Залоговое имущество «Таганрогского автомобильного завода» выставили на торги. Стоимость оборудования обанкротившегося предприятия оценивается в 320 млн рублей. В настоящее время оно находится в залоге у ирландской компании Khepri Finance Limited.

Пустить с молотка планируется линию навески и шлифовки кузова автомобилей, участок сварки каркасов сидений, линию сварки, уточняет РБК Ростов.

Ранее на аукцион были выставлены земельные участки, недвижимость и оборудование предприятия, находящиеся в залоге у ПАО «Росбанк», ООО «ЮАГ», ООО «КИТ Финанс Капитал». Их стоимость была оценена в 1,2 млрд рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ООО «Таганрогский автомобильный завод» был признан банкротом в феврале 2014 года. В соответствии с заключением, имущество предприятия было оценено в 5 млрд 747 млн рублей. Долги предприятия перед банками превышали 25 млрд рублей.