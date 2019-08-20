Екатеринбург, , 16:16 — REGNUM

Стимулировать свердловчан переходить на электромобили пока не стоит. Об этом заявил глава бюджетного комитета в свердловском заксобрании Владимир Терешков ИА Znak.

По мнению Терешкова, если форсировать рост популярности электромобилей, то это приведёт к резко возросшему энергопотреблению, для чего нужно будет усилить мощности электростанций.

«Это пока нереально», — признал парламентарий.

Напомним, в Свердловской области планируют представить законопроекты, стимулирующие жителей к переходу на газомоторное топливо. Будет предложено изменить ставки транспортного налога, а также дать налоговые льготы для строителей и эксплуататоров газомоторных заправок.

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