Ставрополь, , 15:54 — REGNUM

Ряд социально-экономических проблем Северного Кавказа можно решить с помощью Роскосмоса. Речь идёт о системах космического мониторинга, применение которых позволит выявить неучтённые объекты имущества на территории регионов СКФО, с которых не платятся налоги. Об этом 20 августа на встрече с участниками форума «Машук» заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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«С помощью Роскосмоса [регионы] процентов на 30 могут увеличить налогооблагаемую базу за счёт того, что мы видим со спутников все постройки, которые незаконны, — приводит ТАСС слова руководителя госкорпорации. — Если с них пойдут налоги, то это сразу улучшит экономику субъекта РФ».

Кроме того, по словам главы Роскосмоса, космический мониторинг также позволит решить ряд проблем, связанных с межеванием и кадастровой оценкой земельных участков.

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Рогозин добавил, что главы северокавказских республик очень заинтересованы в том, чтобы использовать космический мониторинг для решения социально-экономических задач Северного Кавказа.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2019 года Ленинский районный суд столицы Дагестана признал семиэтажный многоквартирный жилой дом с торговыми помещениями и подземным паркингом по проспекту Гамидова самовольной постройкой. Установлено, что застройщику были выданы градостроительный план земельного участка и разрешение на строительство объекта в нарушение требований градостроительного законодательства. При этом также не были учтены плотность застройки и дворовое благоустройство.

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