Волгоград, , 15:53 — REGNUM

Переселенцы из аварийного жилого фонда Волгоградской области могут рассчитывать на господдержку в виде компенсации части расходов по оплате жилищного кредита. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Бочаров. Возмещение будет предоставляться ежемесячно в течение пяти лет, сообщили 20 августа в пресс-службе администрации области.

В программу могут войти те переселенцы, кто выбрал в качестве возмещения за изымаемое жилье денежную выплату, направленную на покупку в ипотеку жилья на основании договора долевого участия. Компенсация части процентов за жилищный кредит будет предоставляться ежемесячно в течение пяти лет в размере ключевой ставки ЦБ РФ (7,25%), но не более 15 тысяч рублей в месяц. В администрации уточнили, что пакет мер, направленных на улучшение жилищных условия вступил в силу с 1 января 2019 года — за это время льготной ипотекой воспользовались уже порядка 400 семей. Возмещение части процентной ставки по ипотеке предоставляется молодым и многодетным семьям, а также гражданам, покупающим квартиры в проблемных многоквартирных домах, которые переданы для завершения строительства добросовестным застройщикам. На компенсацию вправе рассчитывать работники региональной бюджетной сферы и родители, направившие средства материнского семейного капитала на покупку жилья.

В 2019 году в регионе приступили к выполнению программы переселения из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2012 до 1 января 2017-го. В новую программу, рассчитанную до 2025 года, включены 318 многоквартирных домов, где проживают почти 11 тысяч человек.