Москва, , 15:53 — REGNUM

Объём чистой прибыли «Норильского никеля» в первом полугодии 2019 года составил по МСФО $2,99 млрд (около 200 млрд рублей), что на 81% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в материалах компании.

Из отчёта о финансовых результатах работы следует, что большую часть роста прибыли обеспечили неденежные операции курсовые разницы. Рост чистой прибыли без учета этих показателей составил 16%.

20 августа 2019 совет директоров компании рекомендовал общему собранию акционеров выплатить промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия текущего года в размере 883,93 рубля на одну обыкновенную акцию на общую сумму $2,1 млрд (около 140 млрд рублей). Внеочередное общее собрание акционеров запланировано на 26 сентября 2019 года.

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