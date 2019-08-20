Москва, , 15:53 — REGNUM

Экономики разных стран взаимосвязаны между собой, и там, где сильная экономика только чихнёт, слабая заболевает. Так, торговая конфронтация между США и Китаем влияет на ситуацию на финансовых рынках и на российскую экономику в целом, заявила корреспонденту ИА REGNUMспециалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз.

Падёж. Рубль Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Как и во все времена, инвестора выводят деньги с развивающихся рынков для того, чтобы вложить их в защитные активы, такие как золото, йена, швейцарский франк, значения которых пошло в рост. Но данное движение не наберёт сильного импульса сейчас.

Российский рубль из-за побега инвесторов из зоны высокодоходных и рисковых активов, взял уверенный курс на снижение. Котировки цен на нефть, так же не оказывают на него поддерживающего эффекта», — считает эксперт.

Сегодня, 20 августа, будет опубликован протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), который может дать сильное движение на финансовых рынках, тем более в такое противоречивое время, когда Дональд Трамп требует от ФРС снизить ставку на целых 100 б.п., а Джером Пауэлл является приверженцем консервативной монетарной политики.

«Поэтому на рубле данный протокол может отразиться самым прямым образом и валютная пара usd/rub приобретёт сильное «бычье» движение. Если исключить вероятность влияния протокола на возможное движение рубля, то в целом, новостной фон на 21 августа говорит о том, что рубль будет находится в диапазоне 66,10−67,05», — отметила Мороз.

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