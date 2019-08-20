Екатеринбург, , 15:47 — REGNUM

В Свердловской области прорабатывают законопроекты, которые бы стимулировали жителей региона использовать автомобили на газомоторном топливе. Об этом заявил глава бюджетного комитета в свердловском заксобрании Владимир Терешков ИА Znak.

Депутаты предложат изменить закон о ставках транспортного налога, чтобы перешедшие на газ водители смогли снизить налоговые платежи.

Также будет предложено дать льготу по налогу на имущество для тех организаций, которые будут строить и эксплуатировать газомоторные заправки.

Напомним, 6 августа 2019 года министр промышленности РФ Денис Мантуров заявил, что правительство готовит меры для развития парка газомоторных транспортных средств в стране. Одно из предложений — увеличение профильных субсидий.

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