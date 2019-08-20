Рига, , 15:37 — REGNUM

Между Латвией и Литвой нет солидарности по энергетическому вопросу. Такого мнения придерживается эксперт Рейнис Аболтиньш, передает новостное агентство LETA.

Как отмечает эксперт, решение Латвии о закупке электроэнергии из третьих стран продиктовано прагматическими причинами. Возможный дефицит производства электричества очевиден, а увеличение импорта электроэнергии из Скандинавии из-за нагрузки на перемычки NordBalt и Estlink будет крайне сложно осуществить.

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При этом, считает Аболтиньш, с точки зрения солидарности, сложившаяся ситуация из-за принятого решения — сложная.

«В плане солидарности выглядит нехорошо, потому что Литва стремилась убедить Латвию и Эстонию исключить из импорта электричества белорусскую электроэнергию, которая в будущем может быть частично выработана на БелАЭС, — рассказал Аболтиньш, — но у электронов, разумеется, нет этикетки страны или источника производства, так что, по сути, если ты прекращаешь импорт из Белоруссии, но импортируешь из России, то возможен транзит из Белоруссии и может пойти через Латвию в Литву».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился скандал, когда выяснилось, что правительство Латвии и латвийский оператор распределительных сетей, компания AST, официально утвердили решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. В Литве принят закон о запрете попадания электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы, станция названа «угрозой нацбезопасности». После решения Латвии в Литве забеспокоились, что электричество, уже под видом латвийского, будет в итоге попадать и в Литву.