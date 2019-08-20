Москва, , 15:29 — REGNUM

В Москве на крупной отраслевой выставке по туризму «Отдых Leisure 2019» 10−12 сентября впервые будет представлен туристический потенциал одной из закрытых стран — Ирана, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Между тем, по числу объектов, находящихся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, Иран занимает третье место после Египта и Италии: в стране 19 таких достопримечательностей.

Туроператоры отмечают, что интерес к Ирану как к туристическому направлению есть, но не хватает информации, что смотреть в Иране.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, в 2018 году Иран посетили более 2500 туристов. Всего в Иран приезжали для различных целей около 12 тыс. граждан РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Организации по культурному наследию, ремеслам и туризму ИРИ Али Асгар Мунесан предложил отменить штампы о въезде и выезде из страны в паспортах для туристов.

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