Москва, , 15:28 — REGNUM

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назвал правильным решение об активном ремонте дорог в Тверской области. Тема обсуждалась 20 августа на встрече премьер-министра с губернатором региона Игорем Руденей, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Игорь Руденя рассказал, что в рамках национального проекта «безопасные и качественные дороги» ведётся масштабная работа.

«Дорожный фонд вырос в три раза и сейчас составляет практически 11 млрд рублей. При планировании реализации проекта «Безопасные и качественные автодороги» были учтены все приоритеты. Поэтому мы надеемся, что всё основное будет сделано по графику», — сообщил глава региона.

Игорь Руденя также добавил, что к 1 сентября должны быть закончены работы по основной укладке дорожного покрытия.

«Основное направление — это Тверь, большое количество проектов. Другие проекты связывают основные города Тверской области: Тверь, Бежецк, Весьегонск. Дальше: Тверь — Торжок — Осташков и Ржев — Осташков. Это основные, ключевые артерии, которые больше всего загружены. Плюс мы посмотрели статистику дорожно-транспортных происшествий — эти направления требуют внимания», — пояснил глава региона. Добавив, что в работам привлекаются подрядчики, уже зарекомендовавшие себя при строительстве выезда из Твери.

Глава российского правительства отметил работу региональных властей.

«Это очень правильно. Тем более что, скажем честно, дороги никогда не были конкурентным преимуществом Тверской области. Их качество всегда оставляло желать лучшего. И то, что вы таким образом, широким фронтом выдвинулись и стараетесь это делать в сезон, абсолютно необходимо», — сказал Дмитрий Медведев.