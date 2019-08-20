Симферополь, 20 августа 2019, 14:48 — REGNUM
Нелегальными перевозками под прикрытием госпредприятия «Крымавтотранс» на полуострове занималась организованная преступная группировка. Об этом 20 августа журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий директор госпредприятия Игорь Коробчук был уволен в начале июля. Позже глава Крыма заявил о наличии коррупционных схем в системе работы предприятия и запугивании рядовых сотрудников со стороны руководства.
Об этом: В «Крымавтотрансе» много проблем и порочных схем — глава Крыма