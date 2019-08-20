Симферополь, , 14:48 — REGNUM

Нелегальными перевозками под прикрытием госпредприятия «Крымавтотранс» на полуострове занималась организованная преступная группировка. Об этом 20 августа журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Вчера проходили следственные действия, выемки документов, устанавливаются виновные, организовавшие эту преступную схему. Это действительно была организованная преступная группа. Сейчас не буду свои предположения в части участников приводить, суд определит по итогу», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий директор госпредприятия Игорь Коробчук был уволен в начале июля. Позже глава Крыма заявил о наличии коррупционных схем в системе работы предприятия и запугивании рядовых сотрудников со стороны руководства.

Об этом: В «Крымавтотрансе» много проблем и порочных схем — глава Крыма