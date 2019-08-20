Ижевск, , 14:43 — REGNUM

В Удмуртии в течение трех лет планируется осуществить переход к раздельному сбору бытовых отходов. Об этом заявил глава — компании регионального оператора ООО «Спецавтохозяйство» Иван Маринин.

По его мнению, как только у людей появится возможность заниматься раздельным сбором отходов, ситуация начнет меняться.

«Мы должный выйти на то, чтобы во всех городах и населенных пунктах в течение ближайших трех у людей была возможность сортировать отходы», — цитирует директора компании ТАСС.

По данным регоператора, до конца 2019 года в Ижевск появятся 1 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов, таким образом, спецконтейнерами будут оборудованы 87% площадок в городе из 1 150. В сентябре откроются два экопункта с финским оборудованием для приёма вторсырья, которые будут работать в круглосуточном режиме. Каждый из компакторов заменяет 1,6 тыс. баков для сбора сырья за счёт применения встроенного пресса, который автоматически трамбует отходы.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что строительство новых полигонов ТКО позволит снизить существующий тариф на вывоз отходов. В мае глава минстроя республики Дмитрий Сурнин отмечал, что тариф на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) могут снизить, но не за счет строительства новых полигонов, а за счет уточнения нормативов накопления отходов. Он добавил, что все соответствующие расчеты планируется провести до 20 декабря текущего года.