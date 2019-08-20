Пермь, , 14:40 — REGNUM

Специализированный центр литейных компетенций создают специалисты пермского «Протон-ПМ», сообщает 20 августа пресс-служба предприятия.

Специалисты ПАО «Протон — ПМ» Permkrai.ru

Новая структура будет предназначена для изготовления практически всей номенклатуры стальных и титановых отливок для предприятий двигателестроительного холдинга «НПО Энергомаш». Общий объём финансирования в подготовку производства составил более 2,5 млрд рублей, включая госфинансирование и собственные вложения предприятия

Создание центра проходит в несколько этапов. Первый начался в марте 2019 года с переработки наименований отливок для ракетных двигателей РД-191, РД-180, РД-181 и РД-171МВ. К настоящему времени специалисты предприятия переработали 86 наименований.

На следующем этапе будут отработаны технологии и освоено производство. Предполагается, что он начнётся уже в сентябре этого года и завершится в марте 2021 года.

Пермское предприятие «Протон-ПМ» — ведущий производитель двигателя РД-276. Основными акционерами общества являются госкорпорация «Роскосмос», АО «ГКНПЦУ им. Хруничева и АО «ОРКК», доля которых составляет 99,6%.

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