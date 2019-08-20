Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM

Банк стали активнее развивать потребительское кредитование, а методы микрофинансовых организаций отпугивают их потенциальных клиентов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 20 августа, адвокат Юрий Баринов, комментируя сообщения о снижении числа выданных микрозаймов.

Ранее в бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщили, что во втором квартале 2019 года впервые за всю историю наблюдений число новых микрозаймов снизилось (на 15%) в сравнении с показателями предыдущего квартала.

«С одной стороны, происходит увеличение объемов выдачи кредитов банками. Раньше банки не так сильно стремились к выдаче потребительских кредитов, теперь их представители то и дело звонят сами и сами предлагают эти кредиты.

С другой стороны, граждан отпугивают те меры взыскания, которые используют микрофинансовые организации. Это не идет на пользу имиджу МФО. Люди общаются между собой и постепенно начинают понимать, что такие займы не так уж выгодны», — отметил Юрий Баринов.