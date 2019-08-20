Санкт-Петербург, 20 августа 2019, 14:30 — REGNUM
Банк стали активнее развивать потребительское кредитование, а методы микрофинансовых организаций отпугивают их потенциальных клиентов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 20 августа, адвокат Юрий Баринов, комментируя сообщения о снижении числа выданных микрозаймов.
Ранее в бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщили, что во втором квартале 2019 года впервые за всю историю наблюдений число новых микрозаймов снизилось (на 15%) в сравнении с показателями предыдущего квартала.