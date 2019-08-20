Ижевск, , 14:30 — REGNUM

Власти Удмуртии планируют предложить Минсельхозу России отказаться от принципа дифференциации сельхозпроизводителей по продуктивности производства молока при распределении средств господдержки. Об этом заявила глава минсельхоза республики Ольга Абрамова.

Инициатива республики касается распределения средств в 2020 году по направлению «компенсирующая и стимулирующая ставка государственной поддержки».

«Мы считаем неверным дифференцировать наших сельхозтоваропроизводителей по признаку продуктивности», — цитирует министра «Интерфакс-Поволжье». Она добавила, что необходимо ориентироваться на те показатели, которые можно увидеть, проверить и именно их учитывать.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-июня производство молока в Удмуртии увеличилось на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошло года. Всего в регионе за указанный период произведено 383,2 тыс. тонн молока, что на 21 тыс. тонн больше, чем в первом полугодии 2018 года. Причем рост производства в фермерских хозяйствах Удмуртии составил 12,2%, в крупных сельхозпредприятиях — 5,3%.