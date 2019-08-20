Ижевск, , 14:15 — REGNUM

В Удмуртии подсчитывают ущерб, который получили хозяйства региона, в связи с неблагоприятной погодой этим летом. Всего общая площадь гибели посевов сельхозкультур составила 24,6 тыс. га, сообщили ИА REGNUM в минсельхозе республики. Общая площадь посевов в регионе составляет 342,9 тыс. га, таким образом, погибло более 7% сельхозкультур.

Погибшие посевы Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

Основной объем площади утраченных посевов приходится на зерновые культуры — около 22 тыс. га, 2,3 тыс. га составила площадь погибших посевов однолетних трав, 345 га — льна-долгунца. Всего пострадали 55 хозяйств республики.

Обмолот зерна по сравнению с аналогичной датой прошлого года выполнен на 15% — 25,7 тыс. га против 93,1 тыс. га годом ранее. До настоящего времени обмолочено 65 тыс. т зерна нового урожая, средняя урожайность составляет 25,2 ц/га, при показателях прошлого года на эту дату — 191,8 тыс. т и 20,6 ц/га соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с 15 августа ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с опасным агрометеорологическим явлением — переувлажнением почвы. Перед этим комиссия регионального минсельхоза обратилась с соответствующей просьбой к главе республики Александру Бречалову. Отмечалось, что по состоянию на 14 августа к уборке зерновых приступили только 13 районов Удмуртии из 25. План по уборке зерновых был выполнен лишь на 2%. От переувлажнения почвы на 14 августа пострадали 736 сельхозтоваропроизводителей республики, из них 281 сельскохозяйственное предприятие и 455 крестьянских (фермерских) хозяйств.