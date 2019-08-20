Джакарта, , 14:01 — REGNUM

Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита заявил, что страна выйдет на рынок Африки после подписания соглашения о преференциальной торговле между Индонезией и Мозамбиком, сообщает информационное агентство Antara.

Энггартиасто Лукита объяснил, что соглашение между Индонезией и Мозамбиком стало первым торговым договором Индонезии с африканской страной.

Мозамбик, как ожидается, станет центром развития экспортных возможностей Индонезии в другие африканские страны. Помимо Мозамбика, в 2019 году Индонезия планирует осуществлять сотрудничество с Тунисом и Марокко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что переговоры между Индонезией и Мозамбиком о преференциальном торговом соглашении были завершены.

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