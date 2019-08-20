Посёлок городского типа Ачит, Свердловская область, , 14:00 — REGNUM

В Ачитском городском округе открыли фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), а также представил мобильный медицинский комплекс «Диагностика». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Новый ФАП появился в деревне Нижний Арий. Оборудование в населённом пункте стационарного фельдшерско-акушерского пункта и приобретение мобильного лечебно-профилактического комплекса произошло в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Как заявил глава Ачита Дмитрий Верзаков, на данный момент в городском округе с населением 16 тысяч человек уже четыре модульных ФАПа.

Отметим, что из казны региона на оборудование нового медицинского пункта было выделено 3,8 млн рублей, а на закупку комплекса «Диагностика» — 12 млн рублей.