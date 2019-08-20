Москва, , 13:57 — REGNUM

Жители России начали отказываться от микрозаймов. Фактически, рост среднего размера микрозаймов остановился еще в I квартале 2019 года благодаря ужесточению требований регулятора: по сравнению с аналогичным периодом 2018 года он увеличился всего на 1,7% — до 7,7 тыс. рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Многие финансовые компании перестают выдавать «кредиты до зарплаты» и переходят в сегмент среднесрочных займов, что и влияет на увеличение среднего срока займа. В ближайшее время микрофинансовым организациям должно стать еще труднее функционировать в привычном для себя стиле.

Помимо прочего в июле были введены ограничения долговой нагрузки заемщика: например, долг по процентам не может превышать двух тех займа. При этом, наблюдается интересная тенденция: если население постепенно перестает брать микрокредиты, то займы ИП и маленьких компаний в начале года выросли — почти на 55%. Дело в том, что банки без особой охоты дают в долг данным группам заемщиков.

Как будет развиваться ситуация, покажет время, но произошедшие снижения ключевой ставки и ожидания по более мягкой монетарной политике заставляют надеяться на увеличение спроса на традиционные банковские продукты.

Вероятнее всего, потребительские кредиты будут сокращаться в ближайшее время: июньские данные по росту оборота розничной торговли оказались самыми низкими с начала 2019 года — 1%, что является сигналом к замедлению кредитной активности населения. Особенно на фоне увеличения предварительной оценки по номинальному росту зарплат на 7,7% в июне и 8,2% в июле», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным бюро кредитных историй «Эквифакс», во II квартале 2019 года впервые в истории жители России стали брать микрозаймы реже. Ранее займы в микрофинансовых организациях (МФО) переживали рост.

Так, если в I квартале 2016 года граждане РФ взяли 1,536 млн займов и к I кварталу 2019 года довели их число до 4,773 млн, то во II квартале выдачи сократились на 15,3%, до 4,044 млн.

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