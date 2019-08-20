Челябинск, , 13:50 — REGNUM

В Челябинске незаконно передали юридическому лицу в арену подземные переходы на площади Революции. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

На праве оперативного управления переходы находятся у автономного учреждения «Горсад им. А.С. Пушкина. А в апреле 2018 года по распоряжению одного из должностных лиц мэрии они были переданы в аренду компании ООО «Лоция».

»Правовых оснований для передачи ООО «Лоция» муниципального имущества — подземных переходов в аренду на основании муниципальной преференции, у органа местного самоуправления и его дочернего учреждения не имелось», — отмечают в прокуратуре.

По данным ведомства, бюджет Челябинска не получил 7,4 млн рублей от аренды этого имущества. Облпрокуратура требует возбудить уголовное дело против ответственных лиц горсада и мэрии за незаконную их передачу в аренду. Его предлагается завести по факту превышения должностных полномочий — часть 1 статьи 286 УК России.

Как сообщало ИА REGNUM, ремонт подземных переходов вызвал нарекания со стороны городских властей. Своё недовольство нарушением сроков, в частности, выражала врио мэра Наталья Котова.

А в июле в одном из переходов смертельно травмировался пенсионер. Договор аренды сейчас расторгнут, а глава горсада уволилась.