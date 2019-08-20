Бангалор, Индия, , 13:56 — REGNUM

Южнокорейская компания Samsung Electronics представила флагманский смартфон Galaxy Note 10 в Индии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, презентация смартфона прошла в центре Samsung Opera House, расположенном в городе Бангалор.

Известно, что данный центр площадью 2787 кв.м. компания открыла в здании оперного театра в прошлом году. Специалисты отметили, что из-за инфраструктуры связи в Индии будут представлены смартфоны только модели LTE.

Известно, что рынке Индии смартфон с 6,3-дюймовым экраном будет стоить от 69 999 рупий (~$977), а с 6,8-дюймовым экраном — от 79 999 рупий (~$1116).

Как и в Южной Корее официальный старт продаж Galaxy Note 10 в Индии начнется 23 августа.

По данным частного информационного агентства IANS, объем производства смартфонов в Индии увеличился с 60 млн единиц в 2014—2015 годах до 225 млн единиц в 2017—2018 годах.

Известно, что к 2025 году правительство и промышленные круги Индии намерены увеличить объем производства смартфонов до 1 млрд единиц. Специалисты предполагают, что индийский рынок смартфонов, который до сих пор сохраняет второе место в мире, будет расти и дальше.