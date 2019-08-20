Сеул, , 15:52 — REGNUM

Операционная прибыль десяти крупнейших южнокорейских промышленных конгломератов сократилась на 53,5% в первом полугодии. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на данные аналитического центра Infobigs.

Совокупная операционная прибыль 90 публичных компаний, входящих в состав десяти крупнейших конгломератов, сократилась более, чем вдвое, до 17 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается операционной прибыли во втором квартале, то она упала сразу на 63% до 7,15 млрд долларов. Положительную динамику продемонстрировали только Hyundai Motor и Hyundai Heavy Industries. Худшие результаты показала Hanwha, операционная прибыль которой упала на 73% до 105 млн долларов. Samsung ухудшил свой результат на 66% до 19 млрд долларов.

Главным образом, негативная динамика обусловлена падением общемировых цен на полупроводники после их резкого роста в прошлом году. Именно полупроводники являются основным экспортным товаром южнокорейской промышленности. Также сократился спрос и закупочные цены на коммерческие суда, строительство которых теперь приносит лишь убытки.