Сеул, , 14:47 — REGNUM

Из-за конфликта с Японией потери несут не только южнокорейские производители электроники, но и авиакомпании, а также их акционеры. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные Корейской биржи.

Противостояние с Японией привело к росту националистических настроений в Южной Корее и повлекло за собой резкое сокращение пассажиропотока в страну восходящего солнца. Как следствие, инвесторы ожидают ухудшения финансовых показателей авиаперевозчиков. Стоимость акций шести крупнейших авиакомпаний Южной Кореи по состоянию на 16 августа составила 4 млрд долларов, что на 1,05 млрд меньше, чем в конце июня. В частности, акции национального переводчика Korean Air подешевели на 31,1%, популярных лоукостеров Jin Air и Jeju Air — более, чем на 30%.

Перелеты в Японию приносят авиакомпаниям около 26% прибыли, и бойкот японских товаров, а также туров в Японию, повлёк за собой серьёзные убытки во втором квартале. Эксперты ожидают, что третий квартал станет для авиакомпаний ещё более тяжелым.