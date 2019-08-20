Сеул, , 13:59 — REGNUM

Южнокорейский производитель строительного оборудования Hyundai Construction выиграл конкурс на поставку 300 единиц техники общей стоимостью 30 млн долларов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Покупателем выступает компания из России, название которой не раскрывается. Отмечается, что, главным образом, у Hyundai Construction будут приобретены экскаваторы в количестве 260 штук, поставка которых будет осуществлена к концу 2019 года.

По итогам 2018 года Hyundai Construction реализовала в России 1198 единиц строительной техники — нынешний заказ составляет 20% всего прошлогоднего объёма. Компания ведёт свою деятельность на российском рынке с 2008 года; ее основными конкурентами являются японские производители Komatsu и Hitachi. Однако продукция южнокорейской компании пользуется популярностью из-за относительной дешевизны и высоких эксплуатационных характеристик.