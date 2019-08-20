Сеул, , 16:03 — REGNUM

Южнокорейская судостроительная корпорация Samsung Heavy выиграла тендер на производство 10 танкеров для перевозки сырой нефти. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Стоимость контракта оценивается в 621 млн долларов — именно такую сумму заплатил покупатель из Океании; поставка кораблей ожидается к январю 2022 года. Отмечается, что в качестве топлива для самих танкеров будет использоваться сжиженный природный газ.

Таким образом, общий объём заказов Samsung Heavy за 2019 год достиг 4,2 млрд долларов, или 29 танкеров, из которых 14 предназначены для перевозки сырой нефти. Samsung Heavy планирует до конца года заключить контракты ещё на 3,6 млрд долларов.

Компания испытывает серьёзные финансовые трудности: чистый убыток во втором квартале составил 255 млн долларов, что в два раза больше, чем за тот же период прошлого года.