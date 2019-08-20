Сеул, , 14:37 — REGNUM

Крупнейший производитель автомобилей в Южной Корее Hyundai Motor представил новую разработку — концепт-кар, предназначенный для городских жителей. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Презентация Hyundai Genesis Mint Concept состоялась 18 августа на автомобильной выставке Monterey Car Week 2019 в США. Концепт-кар отражает подход компании к своим будущим разработкам и отвечает главным принципам: экологичность, экономичностью и премиальный футуристичный дизайн. Необычный автомобиль оснащён электродвигателем и в целом напоминает скорее суперкар, чем привычный автомобиль, который можно встретить на улицах города.

В разработке прототипа приняли участие бывшие дизайнеры BMW — Томас Шемера, Альберт Бирманн и Петер Шрейер. Эксперты также отметили некоторое сходство Mint Concept с уже существующей моделью BMW i8.