Ростов-на-Дону, , 13:11 — REGNUM

Ростовская гимназия № 35 оказалась на грани закрытия. Причиной этому стали многомиллионные долги перед налоговой службой и коммунальщиками. Основную часть средств в качестве субсидии общеобразовательному учреждению перечислит городская администрация.

«В гимназии № 35 украли 13,4 млн рублей. Теперь дума вынуждена спасать эту школу, выделяя деньги из бюджета», — написал на своей странице в Facebook депутат муниципального парламента Анатолий Котляров («Справедливая Россия»).

По подозрению в хищении и растрате 14,5 млн рублей ранее была задержана главный бухгалтер общеобразовательного учреждения. С февраля 2017 года по сентябрь 2018 года она вносила недостоверные сведения в платежные поручения, незаконно начисляя деньги себе и своим подельникам.