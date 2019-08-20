Владивосток, , 13:02 — REGNUM

Агроферму для выращивания риса и кукурузы и сои стоимостью 65 млн рублей запустил резидент территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ). Об этом 20 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Рис посевной (cc) Arpingstone

«В этом году засеяли рисом, соей и кукурузой 2700 гектаров земли. Ожидаем, что применение нового оборудования позволит собрать до 5 тысяч тонн риса, около 5 тысяч тонн кукурузы и 1,2 тысячи тонны сои», — пояснил инвестор.

Отмечается, что на вложенные средства инвестор приобрёл сельскохозяйственную технику для обработки земли и сбора урожая. Полученные от КРДВ льготы позволили предприятию уменьшить расходы и сэкономить на работах. Отмечается, что запуск фермы позволил создать в Приморье 61 рабочее место.

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