Анкара, , 15:30 — REGNUM

Министр сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Бекир Пакдемирли заявил: «Наша страна является мировым лидером по производству фундука, черешни, инжира и абрикосов. От их продажи мы получили доход в 2,17 млрд долларов».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Бекир Пакдемирли подчеркнул, что в сфере сельского хозяйства Турция вышла на лидирующие позиции как на европейском, так и на мировом уровне. Он отметил, что с 2002 года доходы страны от сельского хозяйства возросли с 6,29 до 36,27 млрд долларов.

Министр добавил: «За этот период производство фруктов возросло с 13,3 до 22,3 млн тонн, овощей — с 25,8 до 30 млн тонн, злаковых — с 58 до 64,4 млн тонн. В совокупности мы имеем рост с 98 до 117 млн тонн. Мы обеспечиваем 67% мирового производства фундука, 26% — черешни, 27% — инжира, 23% — абрикосов. В среднем Турция производит 500−750 тыс. тонн фундука в год, с сентября 2018 по май 2019 года, мы получили от его экспорта 1,4 млрд долларов».