Анкара, , 14:00 — REGNUM

Строительство в турецком Артвине плотины Юсуфели и ГЭС, которая станет самой высокой в стране и третьей в мире, завершено на 70%. Проект финансируется исключительно из средств центрального бюджета и реализуется силами турецких инженеров и рабочих.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, строительство было начато 21 декабря 2012 года на реке Чорух, на удалении 70 км от Артвина и 8 км до района Юсуфели. Из 4 млн кубических метров бетона залито 1,5 млн, а высота постройки уже достигает 124 метров.

Плотину планируется ввести в эксплуатацию в июле 2021 года.

Производимая энергия сможет удовлетворять потребности 650 тысяч человек. ГЭС и плотина состоят из 3 блоков совокупной мощностью в 558 мегаватт. Годовая выработка энергии составит 1,888 млрд киловатт в час.